Полжизни под обстрелами. Подросток из Углегорска и две его сестры нашли новый дом в Подмосковье

Четырнадцатилетний Саша с двумя сестрами из донецкого Углегорска приехал сегодня в Московскую области. Их берет под временную опеку местная семья. Десять таких семьей примут 27 детей-сирот из ДНР при содействии властей региона и губернатора Андрея Воробьева.

В Московскую область Саша отправился вместе с двумя младшими сестрами. Сначала дети жили с родными мамой и папой, а потом около четырех лет провели в городском школе-интернате. Оттуда их эвакуировали — подальше от постоянных обстрелов.

«Я, когда жил дома у себя, надо было лезть в подвал», — рассказал Саша.

Практически половина всей жизни ребенка прошла под звуки выстрелов и разрывавшихся снарядов. Однажды в его доме вылетели все стекла — на поле рядом разорвался снаряд. После этого пришлось бежать.

«Поехали в детский социальный центр в Горловке, нас хотели в Горловке в Донецк отправить, но там проблемы с документами были», — пояснил подросток.

При эвакуации из Углегорска, добавил он, немного волновался — непонятно было, куда повезут детей. Но теперь, уверен Саша, все будет хорошо. С будущей семьей школьник уже созвонился. Впечатления, по его словам, отличные.

Одной из сестер Саши — восемь, но и она помнит грохот артиллерийских обстрелов. Раньше боялась, а теперь девочка просто ждет встречи с новой семьей.

«Хотела бы жить в квартире. <…> И с братиком, и с сестренкой», — сказала она, попросив напоследок показать маму.