«Новичок» 13 дней спустя. Сравнение дел Скрипалей и Навального в хронологии «отравления»

В правительстве Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Россию уже обвиняли в аналогичном отравлении два года назад, когда жертвами покушения стали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Тогда британским властям понадобилось девять дней, чтобы узнать яд. В этот раз знакомое слово произнесено 13 дней спустя.

Власти Германии 2 сентября выпустили официальное заявление о том, что токсикологические исследования анализов российского оппозиционера Алексея Навального показали — в организме есть следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок». Правительство Германии уже потребовало официальных объяснений со стороны России. История с «отравлением» Алексея Навального очень напоминает другое политическое дело, в котором международное сообщество обвинило Россию. Это скандал вокруг Сергея и Юлии Скрипаль, отравленных 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.

Скрипали в Солсбери

4 марта 2018 года: Скрипаль с дочерью найдены без сознания — они лежали на скамье в центре города. В день отравления Скрипали ездили в торговый центр, там же и обедали — именно после этого они почувствовали себя плохо, а затем впали в кому.

6 марта, два дня спустя: Россию начали обвинять в отравлении. Британский МИД заявил, что Москва пожалеет, если в деле Скрипалей найдут российский след.

8 марта, четыре дня спустя: власти объявили, что помощь потребовалась еще почти трем десяткам людей, находившихся недалеко от места отравления.

11 марта, семь дней спустя: следы яда были найдены в ресторане, где ела семья, а также на ручке двери их дома — в значительно большем количестве. Позднее будут и другие версии — что яд мог находиться в букете на могиле жены Скрипаля, в чемодане его дочери или в вентиляционной системе его автомобиля. Все места, где в день отравления находились Скрипали, были оцеплены из-за риска, что заразятся другие люди. Исследования там проводили в костюмах химической защиты.

13 марта, девять дней спустя: власти Великобритании заявили, что в организмах Скрипалей обнаружили «Новичок».

15 марта, 11 дней спустя: Россию открыто обвинили США, Великобритания, Франция и Германия. При этом данные о веществе, которым отравили Скрипалей, британская сторона России не предоставила.

Причем в 2018 году мощность яда, которым отравили экс-офицера ГРУ и его дочь, оценивали как экстремальную — местность, где находили следы вещества, ограничивали и проводили очистку.

Навальный в Томске

20 августа 2020 года: Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете, совершавшем рейс Томск — Москва. В аэропорту Томска оппозиционер выпил кофе, принесенный помощником. Уже в воздухе Навальный начал кричать от боли, так что самолет вынуждены были посадить в ближайшем аэропорту в Омске, где пострадавшего госпитализировали — уже в состоянии комы.

21 августа, один день спустя: омские врачи опровергли версию отравления Навального. Позже МВД заявило, что на руках и одежде оппозиционера был обнаружен промышленный химикат, который используют в производстве пластиковых стаканчиков. Он и мог, по версии следствия, стать причиной острого отравления.

В этот же день в Омск прилетели врачи из Германии по просьбе родственников Навального. Вечером омские врачи разрешили перевезти политика в немецкую клинику. В течение дня они запрещали перевозку до тех пор, пока состояние Навального не стабилизируется, но после их разрешения на попятную пошли уже немецкие коллеги.

22 августа, два дня спустя: самолет с больным улетел в Германию.

24 августа, четыре дня спустя: местные врачи заявили об отравлении политика. На обследование у них ушло два дня. Однако российские химики в версии немецких коллег усомнились.

26 августа, шесть дней спустя: Соединенные Штаты пригрозили России санкциями, «на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы», если причастность Москвы к отравлению будет доказана.

2 сентября, 13 дней после отравления (через 11 дней после приезда в Германию): бундестаг обнародовал информацию о том, что в организме Навального нашли яд той же группы, что была использована для покушения на Скрипалей, — «Новичок». Ангела Меркель потребовала от России объяснений и заявила, что ситуацию обсудят с европейскими партнерами. В тот же день США пообещали привлечь к ответственности виновных в «отравлении» и ввести финансовые ограничения.

Однако разработчик «Новичка» заявил, что Навальный не пережил бы подобного покушения, поэтому стоит рассмотреть иные версии этого отравления. Более того, в случае с Навальным ни о каких оцеплениях территорий, на которых побывал оппозиционер, якобы отравленный чрезвычайно токсичным ядом, до сих пор не идет — насколько известно, никто из пассажиров самолета, с которого его сняли, за помощью с симптомами отравления не обращался.

Сегодня в российском МИД уже заявили, что Германия идет по британскому сценарию: Германия до сих пор не дала российским специалистам возможности ознакомиться с составом и образцами вещества, которым якобы был отравлен Алексей Навальный.