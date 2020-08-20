Минздрав Омской области рассказал о состоянии Алексея Навального — в данный момент врачи оценивают его как стабильно тяжелое.

Завтра в Омск приедут специалисты Национального медико-хирургического центр имени Н. И. Пирогова для проведения расширенного консилиума.

Блогер почувствовал себя плохо в самолете, когда летел из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Замглавврача ГКБСМП № 1 города Анатолий Калиниченко рассказал журналистам, что Навальный в стабильном состоянии.

Сейчас продолжается интенсивная терапия. По словам врача, медики «получили несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал блогеру скорейшего выздоровления и призвал дождаться результатов его анализов, чтобы узнать причину произошедшего.