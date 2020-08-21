Врачи вынесли диагноз Навальному. Они считают, что его не травили

Медики поставили диагноз ранее экстренно госпитализированному основателю ФБК Алексею Навальному. Они заявили, что речь идет не об отравлении. Однако что именно с пациентом, не раскрыли.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз „отравление“ остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — рассказал заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что пока поставлен предварительный диагноз. Его озвучили жене Навального и брату. СМИ эту информацию разглашать не будут. Калиниченко добавил, что осложнения и общее состояние больного укладываются в картину диагноза.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж принял решение экстренно садиться в Омске. Там основателя ФБК госпитализировали в местную больницу.

Родные хотят перевести его для лечения в другое место, но врачи пока не дают на это согласия. Они ссылаются на нестабильное состояние пациента.