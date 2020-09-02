«Это политическое заявление»: Германию уличили в работе по британскому сценарию из-за слов об отравлении Навального

Заявление правительства Германии о том, что в организме Алексея Навального якобы нашли следы яда из группы «Новичок», очень напоминает историю с отравлением Скрипалей в Великобритании. Что такое «Новичок», до сих пор никто не знает. Кто-то придумал такое название и связал его с Россией. Таким мнением с «360» поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

«Прокуратура наша, кстати, аж два дня назад запросила у них сведения о его здоровье. И никаких ответов не было официальных, хотя он российский гражданин и они должны были дать ответ, что с ним происходит, чего там делается. <…> Вот сейчас сделали такое заявление. Я думаю, что на английский вариант очень похоже», — заявил Орджоникидзе.

По словам собеседника, Германия не имеет к этой истории никакого отношения. Навального вывезли на лечение в Берлин по решению его семьи. Российский гражданин по неустановленным причинам пострадал на территории своей страны, а немцы уже решили, что его отравили «Новичком», подчеркнул представитель ОП РФ. Подобные заявления, по мнению Орджоникидзе, могут привести к осложнению двусторонних отношений России и Германии.

«Это же политическое заявление, понимаете?» — добавил заместитель секретаря ОПР. Ситуация развивается один в один, как со Скрипалями.

Ранее в правительстве Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкие власти призвали российскую сторону ответить на эти обвинения.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва утром 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске. Мужчина впал в кому, и его отвезли в реанимацию. Через два дня омские медики разрешили перевезти его на лечение в Германию.