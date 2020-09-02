В правительстве Германии заявили о следах яда из группы «Новичок» в организме Навального

Немецкое правительство утверждает, что Алексея Навального отравили на территории России. Власти Германии призвали российских коллег ответить на эти обвинения.

В Германии обсудили ситуацию с Алексеем Навальным 2 сентября — участие в совещании приняла в том числе и канцлер Ангела Меркель. Немецкое правительство намерено передать результаты расследования в МИД РФ, а также партнерам в ЕС и НАТО.

В Кремле заявили, что Берлин пока не информировал Москву о выводах, к которым пришли в немецкой лаборатории. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источники ТАСС и «Интерфакса» утверждают, что российские специалисты из нескольких лабораторий не нашли в организме Навального отравляющих веществ.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в Омскую больницу, а 22 августа перевезли в Берлин для продолжения лечения.