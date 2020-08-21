В МВД сообщили о промышленном химикате на смывах с рук и одежде Навального

На смывах с рук и одежде Алексея Навального нашли химикат. В местной полиции отметили, что речь идет о промышленном химикате. Его используют при производстве тех же пластиковых стаканчиков.

«Хроматографическое исследование показало наличие вещества 2-этилгексил дифенил фосфат, которое относится к промышленным химическим веществам. <…> Поскольку это вещество, как пластификатор, добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик», — сообщил сайт регионального УМВД.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального отвезли в больницу. Он второй день находится в коме в реанимации. СМИ ранее сообщили, что он мог отравиться в аэропорту Томска, в связи с чем прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку.

Главный врач омской больницы, где сейчас находится блогер, Александр Мураховский рассказал, что Навальный мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ. Никаких ядов или их следов в его организме не нашли.