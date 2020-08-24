Немецкие врачи считают, что Навального отравили холинестеразой. Химик считает, что это невозможно

Фермент холинестеразу никто не будет использовать как яд. Такое мнение «360» выразил кандидат химических наук Денис Жилин в ответ на утверждение немецких врачей о том, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом.

Кандидат химических наук, руководитель лаборатории химии Политехнического музея, автор школьных учебников по химии Денис Жилин объяснил, что холинестераза — это фермент, который разрушает вещество под названием ацетилхолин. Ацетилхолин является передатчиком нервных импульсов.

Грубо говоря, он (ацетилхолин — прим.ред.) перепрыгивает с одного конца синаптической щели (щель между нервными клетками — прим.ред.) на другой, тем самым передавая импульс. После чего должен быть немедленно разрушен, чтобы импульс не шел постоянно. Разрушением ацетилхолина занимается холинестераза Денис Жилин

Он отметил, что холинестераза — это вещество, которое вырабатывается в организме человека. Если этого фермента будет много, то он будет разрушать ацетилхолин, когда его не надо разрушать. По словам химика, считать это ядом неправильно, но при определенных условиях холинестераза может нанести вред.

«Очень многие яды, начиная от боевых отравляющих веществ заканчивая пестицидами, как раз основаны на модификации передачи нервных импульсов. Ключевую роль здесь играет, что они маскируются под ацетилхолин и забивают соответствующие рецепторы, либо они деактивируют холинестеразу», — рассказал Жилин.

По его словам холинэстераза в природе существует, но как яд ее никто не будет использовать.

«Ее трудно доставить в соответствующее место, если вы ее просто съедите — она переварится, потому что это фермент. Но используют вещества, которые блокируют эту холинестеразу и вот они довольно легко могут проникнуть в нервные клетки», — заключил он.

20 августа блогера Навального госпитализировали в Омскую больницу. Ему стало плохо на борту самолета. Спустя два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите», где врачи предположили у него отравление веществом из группы ингибиторов холинестеразы.