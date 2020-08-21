Омские врачи разрешили отправить Навального на лечение в Германию

«Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент (в первой половине дня — прим. ред.) мы решили совместно считать вопрос преждевременным. <…> Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, [сейчас] мы не возражаем», — приводит агентство слова Калиниченко.

Иностранные специалисты, участвовавшие в консилиуме, остались довольны действиями врачей омской больницы и согласились с предварительным диагнозом.

До этого в течение дня омские врачи категорически запрещали перелет из-за нестабильного состояния блогера.

Ранее главный врач больницы, где пока находится Навальный, Александр Мураховский рассказал, что их пациент мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ. Никаких ядов или их следов в его организме не нашли.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального отвезли в больницу. Он второй день находится без сознания в реанимации. Полиция и Роспотребнадзор проверяют информацию о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Сегодня в Омск за ним прилетел самолет с немецкими медиками на борту. Они заберут его в клинику в Германии.