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    26 августа 2020, 04:06

    Госдеп пригрозил России невиданными санкциями из-за Навального

    Кирилл Фролов

    Отравление Алексея Навального невыгодно российскому руководству, заявили в МИД РФ. Ведомство готово открыто и непредвзято рассмотреть этот случай, сообщили в пресс-службе МИДа.
    Госдеп пригрозил России невиданными санкциями из-за Навального

    Ведомство привело слова Бигана, заявившего дипломатам в Москве, что в случае подтверждения версии об отравлении оппозиционера «Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы» 2016 года.

    В МИДе в ответ указали на недопустимость голословных обвинений, отметив, что Москва «выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

    «Внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А. А. Навального. Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — сказано в пресс-релизе.

    Алексею Навальному стало плохо 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому. Самолет экстренно сел в Омске, Навального поместили в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику.

    Новости SMI.FM