Госдеп пригрозил России невиданными санкциями из-за Навального

Ведомство привело слова Бигана, заявившего дипломатам в Москве, что в случае подтверждения версии об отравлении оппозиционера «Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы» 2016 года.

В МИДе в ответ указали на недопустимость голословных обвинений, отметив, что Москва «выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

«Внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А. А. Навального. Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — сказано в пресс-релизе.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому. Самолет экстренно сел в Омске, Навального поместили в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику.