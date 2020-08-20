Экстренную посадку в Омске совершил лайнер, летевший из Томска в Москву. На борту стало плохо основателю ФБК Алексею Навальному. Его экстренно госпитализировали.

В окружении Навального уточнили, что у него случилось токсическое отравление. Известно, что оппозиционера сразу же доставили в реанимацию. Он без сознания. Представители омской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1) подтвердил ТАСС факт госпитализации Навального. «Алексей Анатольевич Навальный, 1976 год рождения. Токсикореанимация», — рассказал собеседник агентства.