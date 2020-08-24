Алексей Навальный был отравлен. Об этом сообщили врачи немецкой клиники «Шарите».

Блогер остается в искусственной коме, его состояние тяжелое, но стабильное. Представители клиники сообщают, что угрозы жизни нет.

«Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», — пояснили немецкие врачи. Их слова передает RT.

При этом пока точно не известно, каким именно веществом могли отравить политика. Пока ведутся исследования. Каким будет исход заболевания — неизвестно, возможны и серьезные последствия, в том числе в нервной системе. Политика лечат антидотом атропином.

Ранее в Кремле объяснили транспортировку Навального решением врачей. По словам Дмитрия Пескова, никаких международных переговоров на эту тему не было, участие президента России Владимира Путина не требовалось.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омскую больницу — блогеру стало плохо в самолете. Он впал в кому. 22 августа Навального перевезли в Берлин для продолжения лечения.