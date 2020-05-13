Коронавирус в России и мире. Главное на 13 мая

В России

В компании Biocad из Санкт-Петербурга, занимающейся разработкой двух из девяти российских вакцин, оценили динамику испытаний как положительную и заявили, что препарат, создаваемый вместе с новосибирским центром «Вектор», испытают на добровольцах уже в середине лета. Пока вакцина находится на стадии клинических испытаний, но к концу года может начаться массовая вакцинация.

После объявления об окончании режима нерабочих дней с 12 мая некоторые российские регионы начали смягчать или полностью отменять ограничительные меры.

Полностью отменили ограничения в Башкирии и Мурманской области. В других регионах, таких как Татарстан, Краснодарский край, Калининградская, Саратовская и Ленинградская области, смягчают режим самоизоляции — открываются кинотеатры и парикмахерские, начинают работать музеи и предприятия.

Это привело к ужесточению мер личной защиты. С 12 марта в столице стало обязательным во всех общественных местах ношение масок и перчаток. В Санкт-Петербурге даже предусмотрели небольшие выплаты в 800 рублей на средства индивидуальной защиты для малообеспеченных жителей.

Роспотребнадзор объявил, что со следующей недели начнет исследование иммунитета к 2019-nСoV в регионах для понимания частоты реальных заражений. В первую очередь будут проверять врачей.

12 мая стало также известно, что официального представителя Кремля Дмитрия Пескова госпитализировали с COVID-19. Его супруга Татьяна Навка также заболела. По ее словам, Песков заразился на работе, течение болезни у него не тяжелое. Сама она переболела достаточно легко и теперь идет на поправку.

Ранее коронавирус диагностировали и у главврача Боткинской больницы и брата Елены Малышевой Алексея Шабурина. Сейчас он самоизолировался в своем рабочем кабинете.

В мире

В мире уже 4,23 миллиона диагностированных больных COVID-19, 290 тысяч человек погибло. Однако это не мешает некоторым продолжать вести свою игру. Так США уже собираются вводить санкции против Китая, который отказывается предоставить полный отчет о возникновении вспышки заболевания.

Несмотря на 1, 38 миллиона зараженных в Штатах, глава SpaceX Илон Маск вопреки запрету властей открыл завод Tesla в округе Аламида (Калифорния). Он сообщил, что тоже там будет, и попросил наказывать только его.

Стало известно, кто может не бояться заболеть коронавирусом, но таких совсем немного — лишь у 7-8% переболевших формируется сильный и продолжительный иммунитет, причем чем тяжелее была болезнь, тем он сильней.

Китайские ученые предположили, что коронавирус может привести к бесплодию у женщин. Специальные рецепторы, через которые вирус проникает в организм, есть не только в легких, но и на половых органах. Их заражение может спровоцировать различные осложнения.