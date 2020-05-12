Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса

Китайские ученые продолжают изучать влияние COVID-19 на здоровье людей. Они считают, что коронавирус может привести к бесплодию.

Речь идет о статье специалистов из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина. В ней они рассказали о влиянии заражения 2019-nСoV на репродуктивную систему женщин, написала газета «Известия».

Ученые предположили, что инфекция может попасть в матку, яичники, плаценту и другие органы. Это возможно из-за того, что на поверхности женских клеток есть белок ACE2 — «входные ворота для патогена».

Он может проникнуть в органы мочевой системы, так как на их клетках есть рецепторы ACE2 (или АПФ2 — Ангиотензинпревращающий фермент 2 — входные ворота для SARS-CoV-2. — прим. ред.). Инфекция через них попадает в клетки организма. Кроме того, могут возникнуть проблемы с менструальным циклом или сложности во время беременности.

Российские вирусологи подтвердили, что коронавирус может привести к бесплодию. Ведь в природе существует много вирусов, которые вызывают проблемы с фертильностью. Однако губительное влияние коронавируса на здоровье женщины — это лишь гипотеза. Для точных выводов нужно наблюдать за здоровьем переболевших COVID-19 пациенток и за беременными.

«Скорее всего, уже к концу года появятся медицинские исследования, основанные на реальных фактах, а не на гипотезах», — заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов

Ранее исследователи из Франции пришли к выводу, что 80% курильщиков реже страдают от коронавируса, чем некурящие люди.