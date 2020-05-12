Российские регионы начали ослаблять ограничения из-за коронавируса

После заявления Владимира Путина о завершении режима нерабочих дней с 12 мая ряд российских регионов начал смягчать или вовсе отменять введенные ранее ограничения из-за распространения коронавируса. Так, для жителей Башкирии и Мурманской области полностью отменили режим самоизоляции.

На своей странице во «ВКонтакте» глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что жители региона снова получили возможность свободно передвигаться и выходить на улицу. Портал, где нужно было регистрироваться для поездок, закрыли. Глава региона также пообещал открыть магазины с непродовольственными товарами.

Однако в регионе остается в силе комендантский час для людей старше 65 лет. Они могут выходить на улицу с 06:00 до 18:00. Ограничения для выхода на улицу действуют и для школьников. Они могут гулять только в промежутке между 14:00 и 20:00.

Кроме того, в республике начал действовать обязательный масочный режим для поездок на транспорте и появления в общественных местах.

Оценила пропускную систему для передвижения и Мурманская область. Глава региона Андрей Чибис объявил, что небольшие непродовольственные магазины снова могут открыться. Кроме того, для жителей открылись спортплощадки, стадионы и спортивные комплексы на открытом воздухе.

Пропуска для выхода на улицу отменили и в Татарстане. Власти региона объявили, что теперь самоизоляция будет носить рекомендательный характер. В регионе разрешили работать магазинам одежды, салонам красоты и предприятиям сервиса и ремонта. Ношение масок и перчаток для жителей сделали обязательным.

Торговые центры и парикмахерские начали работать в Калининградской области. Правда, пройтись по магазинам можно только с 10:00 до 18:00, а в салонах можно только подстричься или уложить волосы. Ограничения до конца месяца остаются для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Кроме того, все прибывающие в регион через аэропорт должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

В Краснодарском крае с сегодняшнего дня возобновили работу предприятия аграрного сектора, промышленности и связи. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что 23 мая откроются магазины непродовольственных товаров.

Режим самоизоляции сохранили для жителей Саратовской области, но при этом там разрешили работать промышленным предприятиям.

Музеи и кинотеатры 12 мая снова начнут принимать посетителей в Ленинградской области. Кроме того, в регионе снова заработают стоматологические поликлиники.

Отказались отменять ограничения и продлили режим самоизоляции для граждан власти Дагестана, Коми, Кабардино-Балкарии, Челябинской, Ростовской и Астраханской областей, а также Забайкалья и Приморского края.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил для местных предприятий ограничения на работу до 18 мая. Он пояснил, что недельная пауза нужна, чтобы тщательнее подготовиться к открытию рабочих мест и предотвратить новые заражения.