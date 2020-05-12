    12 мая 2020, 09:56

    Маск нарушил запрет властей и открыл завод Tesla. И даже подсказал, кого за это арестовать

    Андрей Иванов

    Илон Маск вопреки запрету властей открыл завод Tesla в округе Аламида (Калифорния). Если дело дойдет до арестов, он попросил. чтобы это коснулось только него.
    Маск нарушил запрет властей и открыл завод Tesla. И даже подсказал, кого за это арестовать

    «Tesla возобновляет производство сегодня против правил округа Аламида. Я буду на заводе со всеми остальными. Если кого-то собираются арестовать, я прошу, чтобы это был только я», — написал предприниматель и инженер на своей странице в Twitter.

    Он напомнил, что власти штата одобрили открытие автозаводов, однако работа Tesla осталась под запретом. Ранее Маск подал в суд с требованием отменить ограничения в отношении его производства.

    Он отметил, что собирается перенести штаб-квартиру Tesla в другой штат из-за предвзятого отношения руководства к нему. Все производство в Аламиде приостановили в конце марта из-за пандемии коронавируса. Открывать некоторые предприятия в округе начали с 7 мая.

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