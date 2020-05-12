Ношение масок и перчаток стало обязательным в общественных местах Москвы

Начиная с 12 мая, жители Москвы в обязательном порядке должны носить маски и перчатки. Их нужно использовать при посещении магазинов, при поездках в общественном транспорте, такси и на работе.

О введении масочного режим мэр российской столице Сергей Собянин объявил 7 мая. Это нововведение обусловлено борьбой с распространением коронавируса. Собянин отметил, что после возобновления работы в сфере строительства и на предприятиях увеличится транспортный поток. Это значит, что люди больше будут контактировать друг с другом. Чтобы не допустить роста заражений, все пассажиры должны носить маски и перчатки.

«Поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте», — отметил мэр.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что 12 мая в России заканчиваются введенные из-за пандемии нерабочие дни. Дальше главы регионы самостоятельно должны принимать решения по поводу мер борьбы с коронавирусом.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. В городе по-прежнему действует пропускной режим.