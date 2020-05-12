Петербург выдаст малообеспеченным жителям деньги на маски и перчатки

Администрация Санкт-Петербурга приняла решение о выдаче единовременной выплате в размере 800 рублей нуждающимся на средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты, и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», — указали в ведомстве.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий указ о единовременной выплате этих средств. В администрации города уточнили, что поддержка охватит более 1,8 миллиона человек — это примерно треть населения города. В многодетных семьях выплаты предусмотрены на каждого ребенка.

По последним данным, в городе 8 050 заболевших коронавирусом нового типа, 58 пациентов скончались, выздоровели 1 784 человека.