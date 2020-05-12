Назван срок испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

Фармацевтическая компания Biocad из Санкт-Петербурга разрабатывает две из девяти российских разработок вакцин против COVID-19, добавленных ВОЗ в перечень перспективных. В компании назвали динамику испытаний препаратов положительной.

Генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов рассказал в интервью «Фонтанке.ру», как идут тесты вакцин.

«Две наших разработки — одна на основе матричной РНК, вторая — то, что мы делаем с Петербургским институтом экспериментальной медицины на основе [вакцины против] вируса гриппа», — уточнил он.

Морозов заметил, что сейчас известно о 14 мутациях коронавируса. На что именно они влияют, пока неизвестно — вирус еще недостаточно изучен. Тем не менее ученые работают с его наиболее стабильными участками.

«Частицы, при помощи которых он проникает в клетку, <…> не мутируют. И их как раз используют в качестве антигена», — пояснил глава Biocad.

Он выразил надежду, что к середине лета на здоровых добровольцах испытают препарат, который компания создает совместно с новосибирским центром «Вектор». Сейчас вакцину готовят к клиническим испытаниям.

«Планируем в течение 40 дней завершить их и выйти на работу со здоровыми добровольцами», — сказал Дмитрий Морозов.

Скорость создания вакцины будет зависеть от результата испытаний. Если эффект окажется ярко выраженным, то добровольцев потребуется меньше. И наоборот: тогда будет вторая фаза.

«Поэтому [начало массовой вакцинации] — это конец года», — резюмировал генеральный директор Biocad.

Он заметил, что сначала начнут клинические испытания вакцины «Вектора», потом компания хочет запустить вакцину на основе мРНК, а «третьей волной» — препарат, которую Biocad намерена разработать совместно с Институтом экспериментальной медицины.

По мнению доктора медицинских наук Михаила Костинова, с вакциной от коронавируса лучше не спешить. Неизвестно, какими будут ее побочные эффекты.