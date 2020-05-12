Биолог рассказал, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Только у 7-8% переболевших COVID-19 формируется сильный и продолжительный иммунитет к коронавирусу. Зачастую наиболее устойчивы к нему те, кто тяжело перенес болезнь.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала РИА «Новости», какой процент пациентов больше не заболеют COVID-19.

«У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу (таких пациентов около семи — восьми процентов)», — уточнила специалист.

Она пояснила, что в таком случае от инфекции человек смог избавиться при помощи интерферонов. Организм вырабатывает эти белки в ответ на вирус. Если они справились сами, то антитела не возникли и у переболевших в итоге нет иммунитета к COVID-19.

Есть еще и переболевшие коронавирусные пациенты, у которых большое количество антител и хороший иммунитет. Их тоже около 7-8%.

«У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», — заметила Баранова.

Между двумя упомянутыми группами — остальные победившие COVID-19. Иммунитет к вирусу у них разный по своей силе. Минимум у 40% выздоровевших он слабый. У некоторых уровень антител ощутимо снижается в течение месяца. Люди из этой категории могут повторно заразиться коронавирусом.

«Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19», — подчеркнула специалист, добавив, что течение болезни у всех пациентов разное.

Данные об особенностях формирования иммунитета к COVID-19 получили китайские ученые, обследовав 171 пациента. Руководил исследованиями профессор Фан Ву. Они проводились в Шанхайском медицинском центре и других научных учреждениях.

Во всем мире, по последним данным, выявили 4,1 миллиона больных COVID-19. В России подтверждено 221 344 случая.