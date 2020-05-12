За сутки в России выявили еще 10 899 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили еще 10 899 случаев заболевания COVID-19. Общее число зафиксированных случаев инфицирования составляет 232 243.

Специалисты выяснили, что 43,1% от всех новых пациентов не имели каких-либо симптомов заболевания, сообщает оперштаб. Лидером по количеству выявленных случаев остается Москва — 5392 человека. Затем идет Московская область — 1063, Нижегородская область — 364 и Петербург, где зафиксировали 339 инфицированных.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Скончались после заражения еще 107 пациентов за последние сутки. Медики смогли поставить на ноги 3711 человек, которых уже выписали из больниц. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось до 232 243 человек в 85 регионах страны. Днем ранее сообщалось о 221 344 пациентах.

За весь период распространения инфекции вылечились 43 512 пациентов, летальным исходом закончились 2116 случаев заражения. Российские специалисты провели уже более 5,8 миллиона тестов на коронавирус. Из них только 168 тысяч исследований было проведено за прошедшие сутки.

Президент Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам, где сказал о завершении нерабочего периода. Теперь ограничительные меры будут поэтапно отменять, но в некоторых регионах режим самоизоляции продолжается.