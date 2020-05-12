Россиян начнут проверять на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор уже на следующей неделе запустит исследование иммунитета к новому вирусу в регионах. Специалисты ведомства будут разбираться, насколько часто люди сталкивались с 2019-nCoV, чтобы получить общую картину по иммунитету к инфекции.

«На следующей неделе мы запускаем популяционное исследование, чтобы понять, как часто граждане нашей страны в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом. Очевидно, все уже знают, что значительная часть таких встреч проходит без нарушений здоровья», — заявила глава ведомства Анна Попова в эфире Первого канала.

Она отметила, что на антитела в первую очередь будут тестировать медиков. В конце апреля Попова рассказала, что на иммунитет к коронавирусу начали массово тестировать московских медиков. На тот момент проверили более трех тысяч человек. 20% из них оказались устойчивыми к заражению новым вирусом.

По последним данным, в России выявили 232 243 случая COVID-19. Умерли 2116 человек. Вылечились 43 512 пациентов.