Песков заразился коронавирусом и попал в больницу

«Да, я заболел, — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. — Лечусь». Привел слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Журналисты кремлевского пула от РИА «Новости» в своем канале в Telegram сообщили, что в последний раз Дмитрий Песков появлялся на публике 30 апреля, во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. При этом очно Песков контактировал с Путиным более месяца назад. Об этом пресс-секретарь президента рассказал ТАСС.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе.

Глава российского Кабмина Михаил Мишустин стал первым членом правительства с выявленным коронавирусом. Вслед за руководителем правительства в больницу попал глава Минстроя Александр Якушев, а после на домашнее лечение ушла министр культуры Ольга Любимова.

Всего в России по состоянию на 12 мая выявлено 232 243 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 43 512 пациентов, а летальным исходом закончились 2 116 случаев.