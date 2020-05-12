Главврач Боткинской больницы заболел COVID-19

Коронавирус нашли у главврача Боткинской больницы Алексея Шабурина. Медик, который приходится братом телеведущей Елене Малышевой, самоизолировался в рабочем кабинете.

Тест на COVID-19 у Шабурина показал положительный результат, сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление врача.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете», — рассказал брат Малышевой. С коллегами он в последнее время общался при помощи видеосвязи.

Главврач Боткинской больницы добавил, что продолжает круглосуточно работать и соблюдает «все противоэпидемологические мероприятия».

«Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», — подчеркнул Шабурин.

Коронавирус в конце марта подтвердили у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Клиника одной из первых в столице начала принимать больных с COVID-19. В середине апреля Проценко вылечился от инфекции.