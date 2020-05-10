Коронавирус в России и мире. Главное на 10 мая

За последние сутки в мире выявлено 4 102 268 (+89 100) случаев заражения COVID-19. Погибли — 280 189 (+4 234) пациентов, выздоровели — 1 437 101 (+56 358). В России по числу подтвержденных случаев заболевания лидируют Москва 104 189 (+5 667), Московская область 19 425 (+1 075) и Санкт-Петербург 6 990 (+425).

В России

В этом году из-за режимных ограничений на фоне пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» началась в новом формате. Фотографии ветеранов будут транслировать на онлайн-платформах и медиаэкранах по всей стране. Акция стартовала в 11:00 в Петропавловске-Камчатском 9 мая. Присоединиться к ней может любой желающий.

В России за минувшие сутки было выявлено более 10 тысяч случаев заболевания в 84 регионах. Причем 40,7% не имели клинических проявлений COVID-19. В Москве заболели 104189 тысяч человек, в стране — 198676 пациентов.

В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 1,06. Показатель высчитывается по представленной Роспотребнадзором специальной формуле. Чтобы выйти на первую фазу ослабления ограничительных мер, он не должен превышать 1,0.

Неизвестные злоумышленники по электронной почте 9 мая «заминировали» больницу в Коммунарке. Полицейские уже ищут шутников.

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно использовать как способ выявления коронавируса. Причем она более действенная, чем компьютерная томография (КТ). Об этом сообщили специалисты Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы, которые смогли выявить новый симптом заболевания под названием cloudy sky sign («знак облачного неба»).

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры до 31 мая. С 12 мая в городе вводится масочный и перчаточный режим. Дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования было продлено до 22 мая.

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде Победы, приуроченном к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны заявил, что не мог отложить мероприятие даже на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал, что в «обезумевшем» мире всегда найдутся люди, готовые его осудить. Зрители на трибунах во время парада находились без масок и не соблюдали положенную дистанцию.

Власти южнокорейского Сеула объявили о начале второй волны коронавируса и закрыли в городе все клубы и бары. Причиной этого стал молодой человек, за ночь побывавший в пяти увеселительных заведениях, и заразивший десятки человек. В ночных клубах было около 1,5 тысяч человек, и эксперты предсказали стремительный рост заболеваемости.

В День Победы жители Киева несмотря на введенные карантинные меры возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны. Оцепившая Парк славы полиция пропускала к Вечному огню граждан только после проверки сумок. Стражи правопорядка также следили, чтобы киевляне не имели при себе символику СССР и соблюдали дистанцию.

Еврокомиссия сообщила, что внешние границы союза могут быть открыты 15 июня. Поездки в европейские страны хотели разрешить уже 15 мая, но распространяемость COVID-19 пока не позволяет этого сделать. Еврокомиссар Ильва Юханссон утверждает, что сначала будут открыты границы внутри Шенгенской зоны.

Компании Quidel Corporation получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) экстренную лицензию на использования теста на антиген COVID-19. Для анализа, результаты которого становятся известны уже через пару минут, требуются образцы слюны. Их можно будет отправить в ближайшую лабораторию, и получить по почте результаты.