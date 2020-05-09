Коммунарку «заминировали». Шутникам достанется от полиции

Анонимное сообщение о минировании Городской клинической больницы в поселке Коммунарка получили правоохранители 9 мая. Полиция проводит проверку информации.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы. Он рассказал, что анонимное сообщение в информацией о минировании медучреждения сотрудники Коммунарки получили на официальный электронный адрес больницы. Сейчас правоохранители проверяют, соответствует ли информация действительности.

«На электронную почту ГКБ № 40 в поселке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва», — сообщил представитель экстренных служб столицы.

Собеседник агентства подчеркнул, что пациентов и персонал клиники пока не эвакуируют.

Больница в Коммунарке одной из первых в Москве стала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным на утро 9 мая, сейчас в России выявили 198 676 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции. В За все время пандемии от вируса скончались 1827 россиян, еще 31 916 пациентов поправились.

В числе выздоровевших оказался и главный врач Коммунарки Денис Проценко. Он рассказал, что переболел COVID-19 в средней форме тяжести. Благодаря этому он мог лечиться без госпитализации. При этом врач принимал те же лекарства, которые назначают пациентам, проходящим лечение в стационарах. Все это время Проценко продолжал работать из своего кабинета — именно это помещение он выбрал местом самоизоляции.

О своем заражении Проценко узнал 31 марта. 15 апреля два проведенных теста на наличие заболевания показали отрицательные результаты.