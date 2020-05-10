В США экстренно одобрили минутный тест на антиген к коронавирусу

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании Quidel Corporation экстренную лицензию на использования теста на антиген COVID-19. Он определяет результат за несколько минут.

Как сообщил канал CNN, для анализа требуется образец слюны, который люди могут взять сами и отправить его в лабораторию на анализ. Ранее разработанные тесты требовали образцов из носа и горла.

Эксперты считают, что новый тест будет очень востребован, так как люди стремятся точно знать больны ли они. При этом у многих американцев нет возможности добраться до ближайшей лаборатории или они просто слишком напуганы, чтобы выходить из дома. Теперь результаты анализов они смогут получить по почте.

«Появление нового диагностического теста с возможностью сбора образцов на дому расширит доступ пациентов к тестированию на COVID-19. Он обеспечит дополнительную возможность для простого, безопасного и удобного сбора образцов, необходимых для тестирования, без необходимости посещать врача, больницу или лабораторию», — заявил глава управления Стивен Хан.

Британская медицинская компания Mologic пообещал к началу лета выпустить в продажу тест стоимостью в доллар, выявляющий наличие антител к коронавирусу.