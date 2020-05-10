Самоизоляцию продлили в Петербурге до 31 мая
Все введенные ранее запреты продлеваются до конца мая из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В том числе, в виду снижения уровня самоизоляции до 2,1. Причем он продолжает снижаться.
«В последние дни количество заболевших резко возросло. Так, 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
С 12 мая в Петербурге вводится режим обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.
До 22 мая продлевается дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования.
Власти Москвы и Подмосковья продлили сдерживающие меры до 31 мая, и ввели масочный и перчаточный режим. В столице за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах будут штрафовать. В Московской области — пока делать замечания.