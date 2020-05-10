    10 мая 2020, 00:04

    Самоизоляцию продлили в Петербурге до 31 мая

    Анастасия Кукова

    Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности были продлены в Санкт-Петербурге до 31 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

    Все введенные ранее запреты продлеваются до конца мая из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В том числе, в виду снижения уровня самоизоляции до 2,1. Причем он продолжает снижаться.

    «В последние дни количество заболевших резко возросло. Так, 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

    С 12 мая в Петербурге вводится режим обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

    До 22 мая продлевается дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

    Власти Москвы и Подмосковья продлили сдерживающие меры до 31 мая, и ввели масочный и перчаточный режим. В столице за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах будут штрафовать. В Московской области — пока делать замечания.