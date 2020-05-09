Сезон отпусков не за горами. Многие, несмотря на пандемию, все еще надеются на отпуск за границей. Еврокомиссия обнадежила — она заявила, что внешние границы ЕС могут открыть уже 15 июня. Но это не точно.

Ранее поездки в Европейские страны были запрещены до 15 мая, но теперь Еврокомиссия настаивает на продлении запрета до 15 июня. Изменить ситуацию в лучшую сторону пока не позволяет мировая статистика по заболевшим COVID-19.

«Любое дальнейшее продление ограничения на поездки после 15 июня 2020 года необходимо будет еще раз оценить на основе изменения эпидемиологической ситуации, — говорится на официальном сайте ведомства.

По словам еврокомиссара Ильвы Юханссон, сейчас Европе нужен поэтапный и скоординированный подход. Сначала откроют границы внутри Шенгенской зоны, но пока и от этого ограничения отказываться рано.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов сделал свой прогноз относительно открытия Европы. По его мнению, страны Старого Света будут готовы к туристам не раньше, чем пандемия во всех странах войдет в спокойную фазу. Процесс может ускориться только в том случае, если в мире создадут вакцину от коронавируса.