Лукашенко возглавил парад Победы в Минске. Остальной мир он назвал «обезумевшим, потерявшим ориентиры»

Военный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Минске. Его возглавил президент республики Александр Лукашенко. Праздничное мероприятие состоялось во время пандемии коронавируса.

Лукашенко начал праздничную речь со слов оправданий: почему он проводит парад на фоне пандемии коронавируса.

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого Священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов…» — заявил президент.

По его словам, граждане не могли поступить иначе, у них не было другого выбора. А даже если бы и был, жители страны поступили бы также, добавил Лукашенко.

На парад пришли главы правительства, парламента, администрации президента, руководители силовых ведомств.

На трибунах зрители парада не соблюдают положенную дистанцию, многие не надели маски.

Ранее Александр Лукашенко пообещал, что ветераны ВОВ не будут присутствовать на трибунах в 2020 году. Всего в стране осталось несколько тысяч человек, участвовавших в войне. Президент рассказал, что накануне Дня Победы ветеранов лично поздравляли представители общественных организаций, им вручали юбилейные медали, также проводились предусмотренные выплаты.

В Белоруссии выявлено более 17 тысяч случаев нового коронавируса, но карантин в стране не введен.