«За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни», — передает оперштаб.

Выздороветь удалось еще 5308 пациентам, общее число тех, кого выписали из больниц и обсерваторов, — 31 916 человек. Не справились с болезнью и умерли еще 104 пациента, всего с начала эпидемии в России из-за COVID-19 не стало 1827 пациентов.

В Москве количество выявленных больных перешагнуло за сотню тысяч — теперь их 104 189.

В столице и Московской области с 12 мая вводится масочный режим. Это значит, что выходить в общественные места можно только в масках, а в Москве — еще и в перчатках. Первое время жителей за отсутствие защитных средств будут предупреждать, а позже — выписывать штрафы.

При посещении общественных мест или работы придется заплатить четыре тысячи рублей, за поездку в общественном транспорте или такси без маски или перчаток штраф составит пять тысяч рублей.