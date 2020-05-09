Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления COVID-19
Новый способ выявления COVID-19 нашли специалисты Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы. Они провели исследование на базе клиники в Чечне.
Оказалось, что МРТ можно использовать не только при работе с беременными и детьми. Результаты получаются информативнее, чем при КТ, а сам метод оказался эффективнее и безопаснее. При этом на проведение процедуры уходит около 10 минут.
Благодаря магнитно-резонансному аппарату врачи увидели новый симптом инфекции. Он получил название cloudy sky sign («знак облачного неба»). Медики обнаружили на снимках пятна, похожие на облачное небо.
МРТ уже используют в Дагестане. В этом регионе зафиксирована нехватка аппаратов КТ, а также выявлено много зараженных жителей.
По данным на 9 мая, в России выявлено 198 676 случаев заболевания новым коронавирусом.