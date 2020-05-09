Киевляне возложили цветы к памятникам в День Победы вопреки запрету

Местные жители возлагают цветы к Вечному огню в Парке славы. Полиция оцепила квартал, в котором расположена зеленая зона, улицы перекрыты металлическими ограждениями. У всех, кто хочет зайти в парк, стражи порядка смотрят сумки. Киевляне обязаны соблюдать дистанцию 1,5–2 метра, введенную из-за распространения коронавируса. Одновременно в парк могут пройти не более 10 человек.

Горожане не должны иметь при себе символику СССР, запрещенную на Украине.

Время от времени рядом с памятниками специалисты проводят дезинфекцию. Неподалеку от парка дежурят пожарные машины, несколько отрядов конной полиции, а в самом парке — медики Красного Креста.

Цветы к Вечному огню возложили депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич, Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Кроме того, цветы несут к могиле и памятнику генерала Николая Ватутина в Мариинском парке. Там тоже дежурят правоохранители, сотрудники полиции диалога, кинологи с собаками. Входы в парк опечатаны лентой. Тем не менее политики и горожане проходят в парк и возлагают цветы.

На Украине отменены массовые мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ. Местные власти поздравляют ветеранов индивидуально. В то же время парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковала решение кабмина. Там расценили отказ от официальных торжеств 9 мая как проявление неуважения к ветеранам и памяти о подвигах своего народа.