Власти Сеула вновь закрыли клубы и бары. Там пошла вторая волна коронавируса

Глава Сеула вновь закрыл все рестораны и бары после вспышки коронавируса. Она произошла после того, как бессимптомный больной посетил местный клуб.

Мэр Сеула Пак Вонсун объявил, что бары и клубы должны немедленно перестать пускать к себе людей в большом количестве, что фактически означает остановку их деятельности. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Беззаботность может привести к вспышке инфекции — мы ясно это поняли на примере целой группы заразившихся в клубе в районе Итхэвон», — объявил Пак Вонсун.

Ограничительные меры были возобновлены после того, как десятки человек заразились коронавирусом от 29-летнего молодого человека, отдохнувшего в пяти клубах и барах в районе Итхэвон в прошлые выходные.

Пока что известно о 18 подтвержденных случаях, но южнокорейские органы здравоохранения прогнозируют стремительный рост, поскольку в клубах и барах в этот момент находились 1,5 тысячи человек. Власти призвали людей, которые посещали King Club, Trunk Club и Club Queen с 29 апреля, пройти тест на коронавирус и воздержаться от выхода на улицу.

В Южной Корее с начала пандемии коронавируса выявили 10,8 тысячи случаев заражения. Погибли 256 человек.