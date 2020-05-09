Акция «Бессмертный полк» стартовала онлайн

Акция «Бессмертный полк» стартовала в этом году в новом формате. Фотографии ветеранов войны транслируются онлайн на различных интернет-платформах, в социальных сетях, на федеральных телеканалах и медиаэкранах по всей стране.

Шествие стартовало в Петропавловске-Камчатском в 11:00 по местному времени, после этого к акции начали присоединяться и другие регионы.

Присоединиться к самому масштабному и первому в истории онлайн-шествию можно в любой момент. Для этого нужно зайти на сайт проекта, авторизоваться через социальную сеть, загрузить фотографию вашего родственника-ветерана и свое изображение.

Из-за пандемии коронавируса шествие «Бессмертный полк» решили отменить в традиционном формате. В штабе проекта поддержали идею провести мероприятие дистанционно. Акция перешла в онлайн-формат.