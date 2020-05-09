Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума

Коэффициент распространения SARS-CoV-2 в России снизился до 1,06. Таким образом, он достиг наиболее низкого показателя с начала вспышки коронавируса нового типа. Эти данные привел оперативный штаб по информированию о ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране выявили 10 817 новых случаев заражения коронавирусом. В итоге общее число инфицированных в России достигло 198 676 человек. Выздоровели 31 916 граждан, 1827 умерли.

В 40,7% (4399) новых случаев болезнь протекает бессимптомно.

По данным оперштаба, суточный рост заболевших составил 5,8%, а коэффициент распространения коронавируса — 1,06. В столице показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения коронавируса рассчитывается по специальной формуле, разработанной Роспотребнадзором. Он показывает, можно ли приступать к ослаблению ограничительных мер. Чтобы выйти на первую фазу, показатель должен быть не выше 1,0.

Режим самоизоляции стартовал в России 28 марта. Ограничительные меры из-за коронавируса действуют в Москве до 31 мая включительно. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что страна будет постепенно облегчать режим изоляции. Однако полностью все ограничения снимутся только после изобретения вакцины или лекарства от COVID-19.