Коронавирус в России и мире. Главное на 2 апреля

Более 935 тысяч зараженных по всему миру, 48 тысяч умерших и 194 тысячи тех, кто смог побороть вирус. Родина COVID-19 — Ухань — скоро заявит о прекращении эпидемии, но Западу еще предстоит пережить пик вспышки. В России 2777 зараженных коронавирусом нового типа, 27 погибших.

В России

Вместе со всеми гражданами на удаленный режим работы перешел и президент России Владимир Путин. Из своей резиденции в Ново-Огареве он будет проводить дистанционные совещания и созваниваться с лидерами других государств.

Президент 1 апреля наделил правительство полномочиями вводить режим ЧС.

В столице откроют еще один стационар для заразившихся коронавирусом. Для этого переоборудуют шестой корпус городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, в котором число мест увеличится с 225 до 328 с 24 дополнительными реанимационными койками. Работы предполагается закончить к середине этого месяца.

Также и в Подмосковье, в нескольких городах, в срочном порядке построят и реконструируют инфекционные центры, готовые для диагностирования и лечения COVID-19.

Более 30 пациентов были выписаны из больницы №40 в Коммунарке за сутки. Сейчас там лечатся 306 человек, из которых диагноз подтвердился у 153 пациентов. Около больницы 1 апреля неизвестный устроил стрельбу и ранил прохожего.

Власти уже рассматривают вариант продления карантина, поэтому можно ожидать, что сидеть дома придется и после 5 апреля.

В мире

Власти Уханя сообщили о первом привозном случае заражения 2019-nCoV. Это 16-летний китаец, который вернулся из Великобритании домой уже зараженным. До этого в районе за 10 дней выявили только один новый случай заражения.

Пока очаг коронавируса — Китай — начинает восстанавливаться и постепенно отменять карантин, западные страны находятся в самом разгаре борьбы с пандемией. Серьезнее всего сейчас ситуация в США, отчасти из-за большого населения. В стране уже более 203 тысяч зараженных. Президент Дональд Трамп даже признался, что поначалу скрывал всю серьезность ситуации, так как не хотел «быть пессимистом».

В стране не хватает медицинских масок и других средств защиты от вируса. Сегодня в Нью-Йорке приземлился российский самолет с медпомощью. В СМИ появилась информация о том, что США готовы скупать маски везде и за любые деньги, причем наличные.

Так, свою партию масок, заказанную у КНР, не получила Франция — Штаты предложили за поставку тройную цену. Уже погруженный для французов самолет резко поменял направление и улетел в Америку.

Немного обновленной информации по вирусу. Врачи заметили еще несколько симптомов COVID-19: это снижение обоняния и чувствительности вкусовых рецепторов. Также ученые выявили случаи «двойного заражения», когда помимо 2019-nCoV люди могут подхватить обычный грипп. В этом случае велик риск, что тесты не выявят новый вирус в крови.

Еще один кот заразился в Гонконге. Известно, что еще 15 кошек там находятся в изоляции.