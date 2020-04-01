СМИ: у США почти не осталось масок и других средств защиты от COVID-19

Речь идет о респираторах, масках, перчатках, халатах и защитных экранах. Небольшое число этих комплектов зарезервировано для служб первого реагирования.

По данным агентства, в последние недели многие штаты просили федеральное правительство дать им большое количество средств индивидуальный защиты для медиков, борющихся с COVID-19. Возможно, поэтому запасов почти не осталось.

Однако президент США Дональд Трамп опровергает подобную информацию. По его словам, комплекты отдают тем, кто в них действительно нуждается.

О том, что средств защиты не хватает, говорят сами врачи. В Сети они устроили флешмоб, сопровождая посты хэштегом #GetMePPE (в переводе это значит — «дайте мне персональные средства защиты»).Таким хэштегом в числе прочих свой пост сопроводила медик из Нью-Йорка Корнелия Григгс. В Тwittеr она даже оставила прощальные слова детям на случай, если она умрет.

По последним данным, в США вирус подхватили более 188 тысяч человек, уже свыше 3873 умерли. Последняя информация о пандемии — в большом материале «360».