Заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране необходимо продлить меры социального дистанцирования для того, чтобы снизить распространение коронавируса нового типа. Степень их строгости будет зависеть от региона к региону.

Об этом вице-премьер сообщила в эфире телеканала, который транслировал телесовещание главы государства Владимира Путина с кабинетом министров.

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продливать эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — отметила Голикова.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нерабочую неделю необходимо продлить.

Все больше субъектов РФ переходят на режим самоизоляции, при этом была ужесточена ответственность за его нарушение. За минувшие сутки российские специалисты зафиксировали 440 новых случаев. Всего в России было выявлено 2777 случаев заражения 2019-nCoV. 24 пациента скончалось.