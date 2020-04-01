Трамп признался в сокрытии данных о коронавирусе

«Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — заявил Трамп.

Он также отметил, что важно не отнимать у людей надежду.

Специалисты из области здравоохранения раскритиковали позицию американского президента. Многие из них считают, что, если бы знали подробные данные о коронавирусе, смогли бы лучше подготовиться ко встрече с ним.

На данный момент США лидирует по количеству людей с коронавирусом, обогнав даже Китай. Около 190 тысяч случаев заражения зафиксировано в Америке. Больше всего в Нью-Йорке. Более четырех тысяч человек погибли от вируса.

Опасное заболевание прижилось в первую очередь на Западном побережье Штатов: в Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне.