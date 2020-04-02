США втридорога перекупили у Китая маски для Франции

По его словам, власти уже оплатили партию на несколько миллионов масок у китайских производителей. Когда ее погружали в самолет, чтобы доставить, заказ был выкуплен за американские наличные, и самолет, «который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в США».

Мюзелье не раскрыл подробности, но источник газеты подтвердил, что США скупают маски по всему миру и за любые деньги. «Они платят вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. Мы не можем себе такого позволить», — уточнил источник издания, указав при этом, что Франция платит за заказы при получении.

Libération также сообщает, что в КНР творится «логистический хаос», так как переполнены все аэропорты, специализирующиеся на грузовых перелетах. При этом в приоритете оказываются американские заказы в миллиарды масок, тогда как Европа заказывает по чуть-чуть.

США сейчас находится на первом месте по количеству зараженных 2019-nCoV — их уже примерно 190 тысяч. Больше всего случаев штате Нью-Йорк. Более четырех тысяч человек скончались.