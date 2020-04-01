Путин дал правительству право вводить режим ЧС в стране

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных полномочиях Кабмина в связи с пандемией. Теперь правительство может вводить режим чрезвычайной ситуации.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, Кабмин будет отвечать за предупреждение и ликвидацию ЧС, если возникнет угроза или появятся отдельные чрезвычайные ситуации.

Правительство сможет объявлять режим повышенной готовности или ЧС на всей территории России либо на ее части, а также устанавливать правила поведения при введении этих режимов.

Документ наделяет Кабмин правом в случае ЧС вводить ограничения на торговлю медицинскими изделиями, регулировать регистрацию и продажу лекарств и медизделий, которые применяются в условиях ЧС, войны или которые используют для лечения и профилактики заболеваний, опасных для окружающих.

Кроме этого, правительство сможет в 2020 году устанавливать случаи, когда госзакупки будут проводиться у единственного поставщика. Разрешается вводить мораторий на дела о банкротстве и решать вопросы о возврате денег туристам за оплаченные туры, если появились ограничения по посещению страны.

Ранее документ приняли в Совете Федерации и Госдуме. Все эти изменения вводят в рамках мер по недопущению распространения коронавируса. По последним данным, в России насчитывается 2777 случаев заражения.