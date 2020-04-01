Еще один стационар для заболевших коронавирусом появится в Москве

Шестой корпус городской клинической больницы имени Спасокукоцкого сейчас перепрофилируют в коронавирусный стационар. Работы завершатся в середине апреля.

В шестом корпусе сейчас идет перепланировка помещений. В палаты реанимации и интенсивной терапии проводят кислород. В итоге должно получиться больше палат, сообщили в пресс-службе мэра. Число больничных коек увеличиться с 225 до 328, появятся дополнительные 24 реанимационные койки. В корпусе поставят компьютерный томограф, с помощью которого можно будет диагностировать пневмонию.

Первые три этажа должны сдать к 6 апреля, еще четыре — к 14 апреля. После этого в стационар будут привозить москвичей с подозрениями на коронавирус или с подтвержденным заболеванием. В палатах обещают сделать туалет, душ, раковину, поставить систему обеззараживания помещений.

На работу в новом стационаре выйдут 87 врачей и 135 медсестер. В штат войдут терапевты, инфекционисты, эпидермологи, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи.

Сейчас людей с подозрением на коронавирус принимают в восьми московских больницах. За прошедшие сутки, в Москве зафиксировали 267 новых случаев. Среди них — 29 детей. Всего в России коронавирусом заразились 2777 человек.