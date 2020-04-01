Для пациентов с COVID-19 откроют 6 инфекционных центров в Подмосковье в апреле

В апреле для лечения больных коронавирусом в Подмосковье развернут отделения сразу в шести стационарах. Об этом «360» рассказали в Министерстве строительного комплекса региона.

Один из центров к 26 апреля подготовят в Солнечногорске. Его достроят в здании бывшей военной части. Там врачам удастся принять 300 человек.

Уже 5 апреля подготовительные работы завершат в Подольской детской городской больнице. В ней, по информации Минстроя, появятся 160 реанимационных коек.

Один из инфекционных центров для больных COVID-19 откроют в апреле и в Жуковском. Он позволит разместить 60 пациентов. Сейчас в корпусе акушерского отделения местной клинической городской больницы завершают подготовку систем вентиляции и подачи медицинских газов, а также изолированных палат.

А 4–5 апреля закончится ремонт Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации. На базе учреждения подготовят 460 реанимационных коек. Два корпуса уже срочно реконструировали. Они позволят разделить поток пациентов на тех, кто нуждается в диагностике, и тех, кого уже направили на лечение от коронавируса. Все палаты оборудуют отдельной вентиляцией, каждый бокс также будет изолирован.

Инфекционные отделения появятся еще и в лечебном корпусе Талдомской центральной районной больницы, где создадут 196 коек для пациентов, и в Егорьевске, где их будет 225.

Оперативная проверка готовности

В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.

Мы проводили селектор, собирали врачей, чтобы убедиться, что наши инфекционные отделения, а их 50, готовы. Мы делаем дополнительные в Звенигороде, Подольске, Егорьевске, Талдоме, Солнечногорске. Это отдельно стоящие здания, мы их оперативно ремонтируем, чтобы оборудовать палаты Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сегодняшний день в Московской области есть 2700 инфекционных коек, но из-за распространения коронавируса сейчас закупают еще 1200 с возможностью полностью обеспечить места необходимым оборудованием.