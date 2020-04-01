Российский самолет с медоборудованием сел в Нью-Йорке. Видео

В аэропорту Нью-Йорка JFK приземлился российский самолет Ан-124-100 «Руслан» с медицинским оборудованием для США.

«Самолет приземлился», — приводит РИА «Новости» сообщение постпредства России при ООН.

Минобороны России направило в США самолет Ан-124-100 «Руслан». Борт вылетел в Штаты с аэродрома Чкаловский.

Видео: постпредство РФ в США

Как ранее заявил посол России в США Анатолий Антонов на борту самолета находятся необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы. Посол также выразил уверенность, что Штаты при необходимости тоже окажут России содействие.

Госдеп оценил груз из России с медицинскими принадлежностями.

«США и РФ не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем. Пришло время, чтобы две страны работали вместе для победы над коронавирусом», — заявили в ведомстве.

Обстановка в США сейчас сложная. США вышли на первое место по количеству заразившихся 2019-nCoV.

Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией после того, как Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сотрудничать во время пандемии. «360» разбирался, зачем РФ помогает американской стороне масками и оборудованием?