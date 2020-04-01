Путин перешел на удаленку

Во время пандемии многие россияне перешли на удаленную работу. Ограничение коснулось и Владимира Путина. Глава Российского государства решил в эти дни некоторые вопросы решать дистанционно.

Совещание с членами правительства, которое запланировано на 1 апреля, президент России Владимир Путин проведет по видеосвязи.

«Президент сегодня планирует провести совещание с членами правительства. Профильной темой будет тема развития агропромышленного комплекса», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он заявил, что Путин будет в Ново-Огареве, откуда свяжется с руководителями правительства, которые будут на своих рабочих местах. Песков отметил, что в эти дни власти страны задействуют все технологические возможности для дистанционной работы. 1 апреля, по словам пресс-секретаря президента, Путин намерен созвониться по телефону с кем-то из-за рубежа. Ранее российский президент объявил текущую неделю нерабочей.

Удаленная работа и полная самоизоляция — это необходимая мера безопасности на фоне эпидемии коронавируса. Миллионам граждан России региональные власти запретили сейчас выходить из дома без особой нужды, чтобы предотвратить распространение инфекции.

По последним данным, в России зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. От болезни, которую вызывает инфекция, погибли 24 человека. 190 человек выздоровели.