Коронавирус нашли у кота из Гонконга

Коронавирус может поразить не только человека, но и животных. Домашний кот в Гонконге подхватил 2019-nCoV. Причем его заразил хозяин.

О том, что домашний питомец изначально был здоров, сообщили в городском департаменте сельского и рыбного хозяйства. Сейчас кот находится на изоляции. Об этом написал RT.

Ранее в Гонконге коронавирус подтвердился у двух собак: померанского шпица и немецкой овчарки. Через два дня овчарка умерла. Однако ветеринары заявили, что печальный исход связан со старостью (псу было 17 лет), а не с заболеванием COVID-19. Недавно на карантин в Гонконге отправили 27 собак и 15 кошек. Некоторых из них уже вернули домой.

Ранее под подозрением оказался и кот из Бельгии. Он начал чихать, и у него появилась диарея вскоре после того, как его владелец вернулся из Италии. В итоге и у хозяина, и у животного подтвердился COVID-19.

Тем не менее микробиолог Эммануэль Андре считает, что передача вируса от человека к животному — это редкость. В ВОЗ ранее говорили, что домашние животные не могут заразить коронавирусом человека. Такого же мнения придерживаются и в Роспотребнадзоре.

Всего в мире более 861 тысячи человек заразились коронавирусом, его жертвами стали свыше 38 тысяч. В России зафиксировано 2777 случаев.