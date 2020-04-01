Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Коммунарке

Около инфекционной больницы в Коммунарке неизвестный в медицинской маске выстрелил в прохожего. Его с ранением ноги госпитализировали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

Все произошло вечером в прошедший вторник в поселении Сосенское (поселок Коммунарка), на улице Сосенский Стан.

«Установлено, что 31 марта, около 21:00, неизвестный в медицинской маске окликнул 30-летнего гражданина», — рассказали в ведомстве.

После этого неизвестный выстрелил по ногам прохожего и скрылся. Раненого мужчину доставили в больницу. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Никакой информации о задержании стрелявшего и о его личности пока нет.

Кроме того, хулиган нарушил режим изоляции, который введен в Москве и Московской области с 30 марта из-за коронавируса. Всем жителям региона нужно находиться дома. В Коммунарке, где произошло ЧП, находится крупнейшая в столице инфекционная больница. Там лежат люди с COVID-19. Накануне стало известно, что главный врач Денис Проценко тоже заразился.

Всего в России зарегистрировано 2337 случаев. В мире число заболевших превысило 859 тысяч.