Домашнее насилие от Регины Тодоренко, открытие границ Чехии и здоровье Ким Чен Ына. Неделя в фотогалерее

Уже несколько месяцев подряд коронавирс продолжает оставаться главной темой для обсуждений. Однако и в России, и в мире продолжают происходить и другие важные и интересные события. Подробнее о том, чем запомнилась неделя с 20 по 26 апреля — в материале «360».

Регина Тодоренко заставила замолчать жертв домашнего насилия

23 апреля ведущая программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым давала интервью журналу Peopletalk. Там она высказала свое отношение к женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия и рассказывают об этом всему миру в соцсетях. Она назвала их «психически больными» людьми, а позже заявила, что многим из них нравится быть жертвой. По мнению Тодоренко, в первую очередь женщина, которая подверглась домашнему насилию, должна задать вопрос самой себе — что она сделала, чтоб муж ее не бил.

Из-за этого пользователи сети обрушили на Тодоренко волну критики. Их поддержали и многие знаменитости. Ведущей не помогли и извинения — журнал Glamour, который три года подряд присуждал ей звание «Женщины года», лишил Тодоренко этого статуса. Вслед за ним от нее отвернулись и многие бренды, с которыми она сотрудничала. О решении отказаться от рекламы с участием Тодоренко заявила и компания Pepsi&Co.

СМИ «отправили» Ким Чен Ына в кому и похоронили

Множество слухов появились в СМИ о состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 21 апреля. Их спровоцировало внезапное исчезновение главы КНДР — последний раз его видели на публике 11 апреля, после чего он пропустил несколько важных мероприятий. Однако единой версии о том, что именно заставило Ким Чен Ына пропасть из вида, нет. Некоторые СМИ сообщили, что он перенес серьезную операцию на сердце и теперь восстанавливается. По мнению других, он находится в коме. Третьи — и вовсе похоронили севернокорейского лидера. Однако никакой официальной информации о его состоянии нет.

На фоне слухов о его тяжелом состоянии, многие начали гадать, кто именно займет его место, если эти сведения окажутся правдой. Одной из вероятных кандидатур на пост главы КНДР стала младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Е Джон, которая уже долгие годы помогает своему брату.

За покупку нефти должны доплатить

Впервые в истории торгов 20 апреля цена на нефть WTI опустилась до отрицательных значений. К моменту завершения майских торгов ее цена упала почти до -40 долларов. Экономист объяснил «360», что это — цена на фьючерсы, она не имеет никакого отношения к физической нефти. Проще говоря, это своего рода покупка автомобильного КАСКО, но для нефти.

Вслед за ней на четверть упали цены на июньские фьючерсы североморской Brent. Подешевела и российская нефть — ее цена снизилась на 50%.

Годовщина аварии Чернобыльской АЭС

Взрыв на четвертом блоке атомной электростанции ровно 34 года назад — в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате полностью разрушился реактор, выбросив в воздух огромное количество радиоактивных отходов. Выяснилось, что причиной аварии послужили как ошибки персонала, который работал в тот день в четвертом блоке, так и неисправность в самом реакторе.

Однако трагедия, которая произошла в Чернобыле, могла повториться еще раз. 23 мая между третьим и четвертым блоками станции произошел пожар. Пожарные рассказали о том, как ликвидировали возгорание. Если бы его не удалось потушить, огонь добрался бы и до уничтоженного реактора.

Саакашвили возвращается в правительство Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может занять пост вице-премьером Украины по реформам. Он сообщил, что эту должность ему предложи лично президент страны Владимир Зеленский.

Российские и украинские политики считают такое решение ошибкой. Они напомнили, что Саакашвили прославился исключительно скандалами и уголовными делами. Эксперты уверены, что побыв однажды президентом, который управлял страной, Саакашвили точно не сможет быть обычным советником и попытается перетянуть на себя власть. Своими действиями он лишь завершит начатое и развалит Украину.

В больницах Уханя не осталось больных COVID-19

Власти китайского города Ухань, в котором в конце 2019 года зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, поделились радостной новостью. Они заявили что в местных больницах не осталось ни одного пациента с таким диагнозом.

Всего с начала эпидемии, в Ухане зафиксировали 50 333 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, из которых 3869 человек погибли.

Чехия открыла границы

Чехия стала первой страной Европы, которая открыла границы, закрытые после начала пандемии коронавируса. Теперь граждане смогут покидать страну без каких-либо причин — в том числе для того, чтобы отправиться в отпуск. По словам местных жителей, страна ведет переговоры с ближайшими соседями, а также с некоторыми курортами — чтобы они разрешили гражданам республики приезжать туда.

Единственное условие — по возвращении в страну все должны будут сделать тест на коронавирус. Если он окажется положительным, зараженному придется отправиться на двухнедельный карантин.

Многих ослабление ограничений порадовало, однако некоторые жители опасаются второй волны эпидемии, которая может из-за этого произойти. Жительница Праги рассказала «360», что власти надеются на ответственность населения. Однако она не уверена, что чехи смогут вести себя ответственно и отказаться от прогулок и путешествий после того, как столько времени просидели дома.