«Бумажная» нефть улелетела в минус. Грядет «великий кризис» или рынок успокоится?

Впервые в истории стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 0 долларов за баррель. Однако на этом падение не остановилось — всего за несколько минут ее цена снизилась до -40 долларов. «360» разбирался, как это повлияет на мировую экономику и жизни обычных людей.

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко объяснил «360», с чем связано столь стремительное снижение курса нефти WTI.

«Это не цена легкой светлой американской нефти, это цена стоимости фьючерса — производного финансового контракта на разницу цены, не на саму нефть. То есть, один человек считает, что сейчас нефть стоит 0 долларов, а другой — что она стоит -1 доллар. Он уверен, что ему должны платить за нее, если она находится у него в хранилище. Это просто мнение людей, оно влияет только на приобретение контракта опциона на страхование рисков при падении цены», — пояснил он.

Он отметил, что это — цена стоимости компенсации рисков. Проще говоря, это своего рода покупка автомобильного КАСКО, но для нефти. Финансист подчеркнул, что фактическая стоимость американской светлой нефти сейчас другая — она торгуется на отметке дороже 12 долларов за баррель. Сейчас на рынке нефти нельзя купить опционы — страхование рисков на снижение цены нефти.

Это связано с тем, что ни один фонд, который занимается страхованием рисков, не хочет брать на себя эти риски в силу ряда причин новостного фонда: по Китаю, что связано с приближением парламентских выборов, с падением спроса на товары в мире. Просто некому продавать товары, которые создают из нефти, они никому не нужны Вячеслав Зайченко

Вслед за нефтью WТI упала стоимость российского Urals — она опустилась до -2 долларов. Однако и в данной ситуации паниковать не стоит. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов отметил, что волнение «скоро сойдет на нет» — особенно после того, как в мае начнет действовать новая сделка ОПЕК+. Он напомнил, что эта стоимость никак не связана с ценами на реальную нефть.

«Это стоимость „бумажной нефти“. Это то, что торгуется спекулянтами, если по-простому. Торгуется на рынках. В глобальном смысле это не скажется. В мае вообще начнет работать ОПЕК+, постепенно и запасы стабилизируются, и количество нефти на рынке», — пояснил он.

Предзнаменование великого кризиса?

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов уверен, что в скором времени паники ждать не стоит.

Я не думаю, что будет какая-то паника. Ну, или будет какая-то маленькая, и она быстро в течение дня стабилизируется. Потому что, то что сейчас происходит на рынке нефти — это на рынке бумажной, а не физической нефти. Поэтому глобально ничего не произойдет Антон Шабанов

Однако Зайченко дал менее оптимистичный прогноз. Эксперт отметил, что стоимость нефти впервые опускается ниже нуля долларов за баррель — такого не было за всю историю торгов. Он уверен — текущая ситуация является предзнаменованием великого кризиса, который ждет мир в будущем. По уровню он будет не слабее, чем великая депрессия.

Я не могу это скрывать — грядет очень мощный кризис невероятных масштабов — он повлечет за собой невероятные геополитические изменения, которые сейчас даже нельзя предсказать. Сейчас формируется история — новые события, которые нельзя проанализировать Вячеслав Зайченко

«В начале 20-го века были похожие события, связанные с Китаем и Европой. Дальше произошла гражданская война, потом — Первая мировая, на фоне закрытия убытков через войну и захвата новых рынков и территорий. В данный момент времени происходит именно такая же ситуация, только с более плохим сценарием, потому что все основные показатели слишком стремительно развиваются. И мировые политики, к сожалению, действуют неадекватно — в силу многих причин», — пояснил он.

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Зайченко отметил, что неадекватность их действий, скорее всего, связана с отсутствием у них профессиональных знаний в области экономики. Кроме того, они могут не осознавать последствий своих действий — многие мировые лидеры находятся у власти уже долго время, и просто потеряли «профессиональный нюх». Он пояснил, что когда профессионал долго занимается одним и тем же делом, он теряет навык и начинает совершать иррациональные поступки. Именно они и приводят к таким ситуациям, как отрицательная стоимость нефти WTI.

«Мир на протяжении почти четырех месяцев ничего не производил и не продавал. Квартал закрыли с минусом, новый квартал сразу начали с минуса. Китай потребляет 45% всего мирового ВВП. Это, конечно, вызовет последствия», — пояснил он.

Рубль снова упадет?

Профессор университета Science Po в Париже, бывший главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев рассказал, что в сложившейся ситуации курс рубля может и дальше снижаться, если падение цен на нефть не остановится. Однако россиянам не стоит опасаться дефолта — он не произойдет. Чтобы его избежать, у властей есть ряд мер.