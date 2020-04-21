«Бумажная» нефть улелетела в минус. Грядет «великий кризис» или рынок успокоится?
Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко объяснил «360», с чем связано столь стремительное снижение курса нефти WTI.
«Это не цена легкой светлой американской нефти, это цена стоимости фьючерса — производного финансового контракта на разницу цены, не на саму нефть. То есть, один человек считает, что сейчас нефть стоит 0 долларов, а другой — что она стоит -1 доллар. Он уверен, что ему должны платить за нее, если она находится у него в хранилище. Это просто мнение людей, оно влияет только на приобретение контракта опциона на страхование рисков при падении цены», — пояснил он.
Он отметил, что это — цена стоимости компенсации рисков. Проще говоря, это своего рода покупка автомобильного КАСКО, но для нефти. Финансист подчеркнул, что фактическая стоимость американской светлой нефти сейчас другая — она торгуется на отметке дороже 12 долларов за баррель. Сейчас на рынке нефти нельзя купить опционы — страхование рисков на снижение цены нефти.
Это связано с тем, что ни один фонд, который занимается страхованием рисков, не хочет брать на себя эти риски в силу ряда причин новостного фонда: по Китаю, что связано с приближением парламентских выборов, с падением спроса на товары в мире. Просто некому продавать товары, которые создают из нефти, они никому не нужныВячеслав Зайченко
Вслед за нефтью WТI упала стоимость российского Urals — она опустилась до -2 долларов. Однако и в данной ситуации паниковать не стоит. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов отметил, что волнение «скоро сойдет на нет» — особенно после того, как в мае начнет действовать новая сделка ОПЕК+. Он напомнил, что эта стоимость никак не связана с ценами на реальную нефть.
«Это стоимость „бумажной нефти“. Это то, что торгуется спекулянтами, если по-простому. Торгуется на рынках. В глобальном смысле это не скажется. В мае вообще начнет работать ОПЕК+, постепенно и запасы стабилизируются, и количество нефти на рынке», — пояснил он.
Предзнаменование великого кризиса?
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов уверен, что в скором времени паники ждать не стоит.
Я не думаю, что будет какая-то паника. Ну, или будет какая-то маленькая, и она быстро в течение дня стабилизируется. Потому что, то что сейчас происходит на рынке нефти — это на рынке бумажной, а не физической нефти. Поэтому глобально ничего не произойдетАнтон Шабанов
Однако Зайченко дал менее оптимистичный прогноз. Эксперт отметил, что стоимость нефти впервые опускается ниже нуля долларов за баррель — такого не было за всю историю торгов. Он уверен — текущая ситуация является предзнаменованием великого кризиса, который ждет мир в будущем. По уровню он будет не слабее, чем великая депрессия.
Я не могу это скрывать — грядет очень мощный кризис невероятных масштабов — он повлечет за собой невероятные геополитические изменения, которые сейчас даже нельзя предсказать. Сейчас формируется история — новые события, которые нельзя проанализироватьВячеслав Зайченко
«В начале 20-го века были похожие события, связанные с Китаем и Европой. Дальше произошла гражданская война, потом — Первая мировая, на фоне закрытия убытков через войну и захвата новых рынков и территорий. В данный момент времени происходит именно такая же ситуация, только с более плохим сценарием, потому что все основные показатели слишком стремительно развиваются. И мировые политики, к сожалению, действуют неадекватно — в силу многих причин», — пояснил он.
Зайченко отметил, что неадекватность их действий, скорее всего, связана с отсутствием у них профессиональных знаний в области экономики. Кроме того, они могут не осознавать последствий своих действий — многие мировые лидеры находятся у власти уже долго время, и просто потеряли «профессиональный нюх». Он пояснил, что когда профессионал долго занимается одним и тем же делом, он теряет навык и начинает совершать иррациональные поступки. Именно они и приводят к таким ситуациям, как отрицательная стоимость нефти WTI.
«Мир на протяжении почти четырех месяцев ничего не производил и не продавал. Квартал закрыли с минусом, новый квартал сразу начали с минуса. Китай потребляет 45% всего мирового ВВП. Это, конечно, вызовет последствия», — пояснил он.
Рубль снова упадет?
Профессор университета Science Po в Париже, бывший главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев рассказал, что в сложившейся ситуации курс рубля может и дальше снижаться, если падение цен на нефть не остановится. Однако россиянам не стоит опасаться дефолта — он не произойдет. Чтобы его избежать, у властей есть ряд мер.
Россия может занять еще, выпустить еще облигации федерального займа, чтобы финансировать поддержку граждан. Это то, что экономисты предлагают, но российские власти на это не идут. Пока нет причин ожидать дефолтаСергей Гуриев